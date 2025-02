El Malick Ndiaye déballe : « Dans quelques jours, nous dévoilerons les noms des traîtres »

« Dans quelques semaines, vous verrez des noms que vous croyiez être des piliers du projet, alors qu’il n’en est rien », a révélé El Malick Ndiaye. Invité d’honneur à la rencontre initiée par la jeunesse de son parti, le président de l’Assemblée nationale a fait plusieurs révélations le week-end dernier à Keur Massar, rapporte "Les Échos".



l a indiqué que le parlement est sur le point de revoir son règlement intérieur, ainsi que la Constitution. Selon lui, les députés sont en train de corriger ce qui doit l’être. « C’est fini avec cette Assemblée de tripatouillage de Constitution et de règlement intérieur », a-t-il affirmé, soulignant que les parlementaires sont déterminés à jouer leur rôle de contrôle et d’évaluation des politiques publiques. Il a aussi annoncé des commissions d’enquête et des visites de terrain.



"Les Échos" rapporte également qu’El Malick Ndiaye a promis d’autres révélations explosives dans les jours à venir, notamment concernant des noms qui seront bientôt dévoilés et qui surprendront les partisans. Concernant les dossiers judiciaires, El Malick Ndiaye a rassuré, en expliquant que la justice dispose déjà de tous les éléments nécessaires pour engager les procédures. « Il n’y aura pas de vengeance, mais une reddition des comptes », a-t-il précisé, appelant à la patience pour ceux qui s’agitent pour la Cour de justice.



Enfin, il a encouragé la jeunesse de son parti à soutenir les autorités et le projet Sénégal 2050, insistant sur le fait que malgré la dette, les autorités travaillent pour maintenir l’économie et qu’il n’y a plus de surfacturation ni de détournement des fonds publics.