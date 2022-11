Egypte : 20 morts dans un accident de minibus

Au moins 20 personnes ont été tuées samedi et six blessées quand leur minibus s’est retourné sur une route dans le delta du Nil, dans le nord de l’Egypte, a indiqué le ministère de la Santé.Un bus s’est retourné sur une route avant de chuter dans un canal, non loin de la ville d’Aga, en Egypte. Au moins, dix-neuf personnes sont mortes et six ont été blessées. Le bus transportait trente-cinq passagers au moment de l’accident. Selon les premiers éléments de l’enquête communiqué par le parquet, le chauffeur «téléphonait au volant». Le chauffeur qui a été blessé «a été surpris par une voiture qui arrivait. Il allait trop vite pour pouvoir l’esquiver», a ajouté le communiqué du parquet. Il a été arrêté et de premières analyses ont révélé qu’il était sous l’emprise de stupéfiants, d’après la même source.