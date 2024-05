Effondrement d'un bar-restaurant à Majorque : Un Sénégalais parmi les victimes

Les quatre personnes tuées jeudi dans l'effondrement d'un bar-restaurant situé sur l'île espagnole très touristique de Majorque sont deux touristes allemandes, un Sénégalais et une Espagnole, a indiqué vendredi la police. "Les victimes sont deux Allemandes de 20 et 30 ans, une employée espagnole de 23 ans et un Sénégalais de 44 ans", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police.