Drame en Afrique du Sud: vingt morts dans une collision frontale entre un bus et un fourgon blindé

Vingt personnes ont été tuées et une soixantaine blessées en Afrique du Sud dans une collision entre un bus et un fourgon blindé, a indiqué mardi le département des Transports de la province du Limpopo (nord). “Vingt personnes ont été tragiquement tuées dans un accident lorsqu’un camion de transport de fonds a perdu le contrôle et est entré en collision frontale avec un bus venant en sens inverse”, a précisé le département des Transports dans un communiqué. L’accident s’est produit lundi vers 15H00 GMT sur une route nationale du Limpopo, province à l’extrême nord du pays, à la frontière avec le Zimbabwe. Une soixantaine de personnes ont été blessées, dont dix gravement. Elles ont été transportées à l’hôpital. Une équipe de plongeurs de la police mène actuellement des recherches dans une rivière située en contrebas de la route pour retrouver des “personnes qui auraient pu être emportées” par les eaux. La cause du violent accident n’a pas encore été déterminée mais “la région a été touchée par de fortes pluies”, a précisé à l’AFP la porte-parole du département de Transports, Tidimalo Chuene. L’Afrique du Sud est frappée depuis plusieurs jours par des pluies ayant causé des inondations dans plusieurs provinces. Au moins sept personnes ont été tuées, plusieurs sont portées disparues. Le gouvernement a déclaré l’état de catastrophe nationale. Des pluies doivent encore s’abattre sur le pays en plein été austral pendant plusieurs jours, selon l’institut national de prévisions météo, qui met en garde contre de nouveaux risques d’inondations. Le pays a connu en 2022 les pires inondations de son histoire dans la région de Durban (sud-est), faisant plus de 400 morts et causant d’importantes destructions. L’Afrique du Sud dispose d’un des réseaux routiers les plus développés du continent mais compte parmi les plus mauvais élèves en matière de sécurité routière.