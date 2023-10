Drame à Joal « Khar Yalla »: un talibé de 10 ans chute dans un puits

Une matinée douloureuse et très mouvementée a frappé les talibés du daara de Serigne Badiane de la commune de Joal. Ce, à la suite de la disparition « mystérieuse » d’un des leurs répondant au nom de Babacar Fall. Ce dernier, parti se laver au puits du quartier « Khar Yalla », après les cours de l’après-midi, n’est jamais retourné auprès de ses camarades du Daara. C’est au moment de rejoindre ses talibés dans leur salle d’apprentissage, que le maître coranique, Serigne Badiane, constate aux environs de 9 h, que Babacar Fall n’est pas parmi ces derniers. Inquiet et visiblement étonné de l’absence du petit garçon de 10 ans, Serigne Badiane commence à interroger les autres talibés qui, selon le journal « L’Observateur », lui avait révélé que Babacar Fall s’était rendu au puits depuis le dimanche soir, pour, dit-il, se laver, mais n’est toujours pas revenu. Pris de panique, Serigne Badiane va aussitôt se lancer à la recherche du petit garçon. Ce n’est que plus tard dans la journée que les affaires personnelles du talibé de 10 ans ont été découvertes aux abords du puits de « Khar Yalla ». Et son corps sans vie flottant au-dessus de l’eau. Selon les dernières nouvelles de l’Observateur, même si, pour l’instant, le maître coranique n’est pas arrêté, l’enquête sur la mort du talibé suit son cours… Avec Dakaractu