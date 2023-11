Dr Babacar Diop s'indigne contre l'éviction de Doudou Ndir de la tête de la CENA

Le parti du Dr Babacar Diop, FDS-les Guelwaars exprime sa profonde indignation face à ce qu'il considère comme un « acte de sabotage» de la démocratie perpétré par Macky Sall, qui a soudainement démis Doudou Ndir de ses fonctions à la tête de la CENA. « Les circonstances qui ont conduit à cette révocation posent la question de l'autonomie réelle de nos institutions démocratiques, aujourd'hui vacillantes au gré des caprices de l'exécutif», affirme le parti d'opposition, dans un communiqué parvenu à PressAfrik. Initialement nommé par décret présidentiel pour achever le mandat de son prédécesseur, Doudou Ndir a vu son mandat inopinément prolongé par le président de la République à la tête de la CENA, malgré un flot de critiques et de multiples appels à la raison. Paradoxalement, poursuit le FDS, Doudou Ndir-dans un esprit de discernement et d'intégrité - a choisi d'instruire la Direction générale des élections (DGE) de transmettre les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko, qui fait face à la volonté du régime de l'exclure à tout prix de la course à la présidentielle de 2024. « L'acte de Ndir aurait dû être célébré comme une contribution positive à la démocratie. Pourtant, c'est cette même démonstration d'intégrité qui a conduit à son éviction. Cette révocation soudaine dans les circonstances susmentionnées est un aveu clair de la volonté du gouvernement de manipuler le processus électoral. Elle jette une ombre sur la transparence des futures élections et, plus généralement, sape les fondements de la démocratie sénégalaise», soutienent-il. FDS-les Guelwaars s'élève contre ces actions qui transgressent les principes de légalité, menacent le caractère sacré de nos processus électoraux et s'opposent à l'expression de la volonté populaire. L'enjeu dépasse la simple mise au pas d'un individu, Il s'agit d'une tentative de bâillonnement de la démocratie elle-même. « C'est pourquoi nous appelons à la mobilisation, tant au niveau national qu'international, pour préserver l'intégrité de nos institutions. Nous restons fermes et résolus à défendre la démocratie au Sénégal, en rappelant que le pouvoir est une responsabilité sacrée des citoyens et non un instrument entre les mains de dirigeants assoiffées de pouvoir. La primauté de la démocratie doit être assurée