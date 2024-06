Dr Babacar Diop : "Le Sénégal n’est pas seulement le pays de Diomaye Faye"

«Les Sénégalais doivent changer de mentalité et soutenir le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans sa volonté de construire le pays». L'invite est du maire de la ville de Thiès. Selon le Dr Babacar Diop, «nous voulons construire une nouvelle ville de Thiès. Une ville moderne, verte, intelligente, culturelle, sportive, universitaire. Mais, à la base, il faut une nouvelle culture, une nouvelle mentalité. Il faudrait que les Thiessois et les Sénégalais comprennent que le Sénégal n’est pas seulement le pays de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quelle que soit par ailleurs sa volonté, quelle que soit par ailleurs la fraîcheur de ses idées et de son engagement ». Pour l'édile, «le président de la République doit être soutenu pour qu’on arrive à construire un Sénégal nouveau». Et «le soutenir, c’est se rendre compte que nous sommes obligés de changer de paradigme. Il nous faut une nouvelle culture, une nouvelle manière de voir notre pays. Mais une nouvelle manière qui implique un nouveau comportement par rapport à nous-mêmes, à l’espace public, aux deniers publics». Ceci, pour le maire de Thiès, est «le seul moyen d’aider le président de la République à impulser cette nouvelle dynamique afin de construire un Sénégal nouveau, prospère où les jeunes n’auront plus besoin de risquer leurs vies dans des embarcations de fortunes ».