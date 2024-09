Dr Babacar Diop : "Amadou Mahtar Mbow a brillamment servi le Sénégal et l’Humanité"

C'est avec une «immense tristesse» que le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, dit avoir appris le rappel à Dieu d'Amadou Makhtar Mbow, «une figure emblématique de notre nation qui a dédié sa vie entière à l’éducation pour tous, à la culture et à la promotion des valeurs universelles de dialogue et de paix», souligne-t-il. Pour le maire, le défunt était un «monument de la pensée et un intellectuel accompli. Il a brillamment servi le Sénégal et l’Humanité avec un engagement exemplaire». "À travers ses différentes fonctions prestigieuses et son œuvre intellectuelle, Amadou Mahtar Mbow a ouvert des portes et jeté des ponts permettant à des générations de jeunes d’accéder à une éducation de qualité et de s’affirmer culturellement sur le plan international», ajoute le Dr Diop. En ce moment de deuil, le Dr Babacar Diop tient, au nom de la ville de Thiès, à exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été touchés par son œuvre. Le maire de Thiès prie pour que son héritage continue de vivre à travers toutes celles et tous ceux qu'il a inspirés.