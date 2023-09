Docteur Cheikh Tidiane Gadio : "Pourquoi je suis candidat à la Présidentielle de 2024..."

Ancien ministre, président de l'Institut panafricain de stratégies, député à l'Assemblée nationale, Dr Cheikh Tidiane Gadio, a déclaré sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Dans une vidéo, le Président du Mouvement panafricain et citoyen "Luy Jot Jotna", est revenu sur les événements tragiques de ces derniers mois qui ont failli plonger le pays dans le gouffre. Il a loué le rôle des hautes autorités morales et religieuses qui ont sauvé le pays de l’aventure tout en s’indignant des pertes en vies humaines, des dégâts matériels et des coups déplorables portés à notre économie et à notre image de pays de démocratie, de paix et de tolérance. Cheikh Tidiane Gadio s’est également prononcé sur les nombreux problèmes liés au secteur primaire. Le candidat déclaré au scrutin présidentiel de 2024 dévoile ses solutions afin de sortir de cette situation et construire un futur radieux à notre jeunesse à qui on a ôté tragiquement trois droits les plus essentiels: le droit à l’espoir, le droit au rêve, le droit à l’avenir. D’où la triste et dramatique option des pirogues de la mort et de la traversée suicidaire du désert. Dans la foulée, l’homme politique natif de Saint-Louis et originaire du Fouta Toro détaille les raisons majeures qui l'ont poussé à briguer la Magistrature suprême.