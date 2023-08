Distribution de l’eau : Sen’Eau et Sones annoncent de nouvelles perturbations

L’approvisionnement de l’eau va connaître des perturbations, de la nuit du vendredi 1er à la journée du samedi 02 septembre 2023. La Sones et la Sen’eau informent dans un communiqué conjoint qu’elles vont effectuer des travaux de raccordement sur la conduite de diamètre 800 sur ALG2 àhauteur de Dangoté et d’entretien des installations stratégiques de production d’eau potable de Carmel, Keur Momar Sarr 1&2 et Point B, rapporte L’As. Ainsi ces travaux entraîneront des perturbations allant de la baisse de pression au manque d’eau total à Dakar et sa banlieue et Rufisque. La situation reviendra progressivement à la normale, d’après la même source, dès la remise en service des ouvrages au courant de la journée du dimanche 03 septembre 2023. Toutefois, un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les populations habitant les zones les plus impactées.