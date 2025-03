«Dissolution prochaine de l'Apr» : Pape Malick Ndour répond à Waly Diouf Bodian

«Après le vote de la loi d’interprétation de la loi d’amnistie, l’Apr [Alliance pour la République, ancien parti au pouvoir] sera dissoute». Une annonce faite par le directeur général du Port de Dakar et cadre du Pastef, Waly Diouf Bodian, samedi.

L'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, lui porte la réplique dans un entretien accordé à L'Observateur, ce mardi 25 mars :

«Il est essentiel de noter que cet individu semble, à chaque occasion, tenter de détourner l'attention du débat sérieux en multipliant des déclarations fracassantes, souvent dénuées de toute consistance intellectuelle, à l'image de ses affirmations sur une hypothétique dissolution de l'Apr qui n'existe que dans ses rêves.»