Dissolution du HCCT et du CESE : Dr Malick Diop pointe aussi les fonds spéciaux et…

La conférence des présidents des groupes parlementaires est en train de se réunir pour fixer l’agenda de la commission et celui de la plénière. Ceci, en vue de l’examen du projet de loi portant modification de la Constitution. Membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), Dr Malick Diop s’est exprimé sur cette volonté du chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye de supprimer le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE). “Nous allons y réfléchir pour donner notre opinion sur le sujet. La rationalisation des dépenses publiques tourne autour de plusieurs structures, plusieurs institutions. Il s’agit du HCCT, du CESE, mais également, il faut parler des fonds spéciaux”, déclare-t-il ce jeudi. Selon lui, d’autres aspects entrent aussi en jeu, comme les dépenses pour le fonctionnement de l’État avec les véhicules de fonction, tout ce qui tourne autour du téléphone, etc. “Il y a aussi les agences d’exécution de l’État”, a-t-il signalé. À propos de l’impact de la dissolution de ces institutions dans la gestion des politiques publiques, Dr Malick Diop de l’Alliance des forces de progrès (AFP) laissera entendre : “HCCT et CESE, c’est 15 milliards F CFA, alors que le budget du Sénégal est de 7 005 milliards F CFA. Donc, aux Sénégalais d’analyser.”