Dissolution du Cese et du Hcct : L'appel du Président du Forum du Justiciable aux acteurs politiques

Le processus d’examen du projet de loi visant à dissoudre le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a été lancé ce jeudi 29 août, à l’Assemblée nationale. Le président du Forum du justiciable, Babacar Bâ a, à cet effet, invité les différents acteurs “de toute obédience à faire de la concertation leur bréviaire”. Dans une note intitulée “De la stabilité définitive des institutions“, il a indiqué que "la lumière ne jaillira que du dialogue". Depuis quelques jours, le débat autour de la suppression ou non de deux institutions de la République agite le Landerneau politique sénégalais, pour ne pas dire le pays tout entier. Loin de la partisanerie, nous appelons les différents acteurs à dépassionner ce débat et à transcender leurs divergences pour engager une profonde réflexion pour une stabilité définitive des institutions. C'est cela qui doit être le vrai débat. Travaillons, la main dans la main, à bâtir ensemble des institutions fortes, viables et surtout stables. Pour cela, aucun sacrifice ne devrait être de trop. C'est pourquoi nous invitons les différents acteurs de toute obédience à faire de la concertation leur bréviaire. Notre forte et intime conviction est que la lumière ne jaillira que du dialogue. Une concertation qui devra être franche, sincère, et qui débouchera sur des consensus forts sur l’établissement d’institutions fortes et crédibles au service des citoyens sénégalais. L'histoire politique récente en Afrique a montré les conséquences néfastes de l'instabilité des institutions. Vitrine de la démocratie africaine, voire mondiale, le Sénégal doit continuer à garder ce statut de pays d'exception avec des institutions stables. Et pour cela, ne rompons jamais la chaîne du dialogue. C'est l'appel patriotique et pressant que nous lançons à tous les Sénégalais, notamment les acteurs de tout bord. Fait à Dakar le 30 Août 2024.