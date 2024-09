Dissolution de l’assemblée nationale : Malick Gakou approuve

Le jeudi 12 septembre, le président Bassirou Diomaye Faye a officialisé la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision soutenue par Malick Gakou, leader du Grand Parti et membre de la coalition « Diomaye Président ». Selon lui, cette dissolution est une étape nécessaire pour aligner la majorité parlementaire sur les priorités économiques et sociales du Sénégal, amorcées par l'élection de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour. Gakou appelle les citoyens à accorder une majorité absolue au président et à son Premier ministre, Ousmane Sonko, lors des prochaines législatives, afin de garantir un changement profond et irréversible. L’intégralité de sa réaction : Je soutiens parfaitement la décision du Président de la République de dissoudre l 'assemblée nationale. En choisissant le chargement systémique à travers l'élection du Président Bassirou Diomaye D. Faye au premier tour le peuple sénégalais a décidé d'amorcer les mutations et transformations pour changer le Sénégal de manière irréversible. Cette situation indique bien clairement la nécessité de dissoudre l'assemblée nationale pour arrimer la majorité aux perspectives du développement économique et social ainsi indiquées. C'est la raison pour laquelle cette décision historique appelle à la responsabilité du peuple sénégalais à donner la majorité absolue au Président de la République et à sa majorité politique sous la conduite conduite du Premier Ministre Ousmane Sonko une victoire éclatante aux prochaines élections législatives. Le Sénégal doit changer et les nécessités du championnat sont à ce prix. Vive le Sénégal. Malick Gakou