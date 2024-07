Dissolution HCCT et CESE: "Donnez-nous la majorité d'abord" ! (Aîda Mbodji, coalition Diomaye Président)

La dissolution des institutions budgétivores comme Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) ou encore Conseil économique social et environnemental (CESE) se fait attendre. Mais pour Aida Mbodji, présidente de la Coalition DiomayePrésident, il leur faut la majorité à l'Assemblée nationale pour se faire. "Les gens nous attendent sur cette dissolution, or nous n'avons pas encore les moyens de le faire. La prochaine fois essayer de nous donner la majorité pour qu'on puisse effectivement rationaliser et dissoudre les institutions budgétivores. Ce qui veut dire que ce retard est du par le fait que cela doit être appuyé par une loi", s'est -elle défendue, à l'occasion de la conférence de presse des 100 jours de leur régime au pouvoir.