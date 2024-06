Discours d’Ousmane Sonko : Imam Kanté donne son avis

La vague de critiques après le discours d’Ousmane Sonko se poursuit. invité de "Rfm Matin", l'Imam Makhtar Kanté partage ces critiques et conseille désormais au camp gouvernemental d'en prendre les enseignements nécessaires. "J'ai entendu et lu le discours d'Ousmane Sonko. J'ai également vu les commentaires. Je pense qu'il y a unanimité sur les réactions négatives après ce discours du Premier ministre et moi aussi je partage cette unanimité. Ce n'est pas un hasard. Je respecte le camp qui est au pouvoir, mais je pense qu'ils doivent analyser cette unanimité négative (à l'encontre du discours de Sonko)", dit-il. Le religieux a également dénoncé le discours clivant d'Ousmane Sonko envers les journalistes, les juges et les magistrats. "Le discours fait par Ousmane Sonko a été très clivant. Il a mis tout un secteur de côté, qu'il a traité comme un chiffon. Ce genre de discours désuni. Je pense que s'il souhaite remettre le pays sur les bons rails, il faut revoir sa posture. Parce que ça pourrait lui poser de gros problèmes. Nous n'avons pas besoin de ce genre de discours clivant. Même si tu as eu 54% des voix, tu es le dirigeant de tous les Sénégalais (...) Il faut que le Premier ministre sorte de cet état d'esprit d'opposant", a conseillé l'Imam Kanté.