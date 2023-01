Direction de la Microfinance : La fausse cheffe de projet encaisse plus de 30 millions F CFA

La commerçante N. A. Gueye a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt pour une vaste escroquerie portant sur 32,5 millions F CFA contre des porteurs de projets. La prévenue avait usurpé la fonction de cheffe de projet à la Direction de la Microfinance (DMF) pour rouler dans la farine ses victimes. D’après le récit de L’Obs, la fausse cheffe de projet promettait à ses victimes un financement dans « les plus brefs délais » moyennant le versement d’une caution égale à 10% du crédit. Le piège s’est refermé sur M. M. Sall. L’une des victimes qui sollicitait un prêt de 85 millions F CFA a versé 8,5 millions à N. A. Gueye. Cette dernière lui fera savoir quelques jours plus tard que le prêt lui a été accordé mais qu’il devra attendre 50 jours pour que les fonds soient versés dans son compte. La victime finira par se rendre compte qu’aucun sou n’a été viré par la DMF. A la Division des investigations criminelles (DIC), la prévenue accusera C. A. T. N, l’ex-directeur des Ressources humaines, d’avoir encaissé la caution. Sans preuves. Elle finira par s’engager à payer un million par mois pour rembourser M. M. Sall. Ce que ce dernier refuse. Pour ne rien arranger, d’autres victimes se manifesteront pour porter plainte dont la dame F. Wade, qui a affirmé avoir versé 1 million. D’autres, S. Wade et M. Ndiaye ont déclaré avoir remis, chacun, 2 millions. Au moment où K. Gueye, Y. A. Diop et A. Kane ont versé, chacune, 1,5 million. L. Fall, 1 million, T. Sabara, 3,5 millions et B. Kébé, 10 millions, complètent la liste des victimes. Il se trouve que la prévenue, qui n’était pas à son coup d’essai, avait déjà escroqué 16 millions à la dame A. Diagne. Arrêtée alors par la Brigade de Thionck, elle avait été remise en liberté provisoire suite à une médiation pénale.