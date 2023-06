Dialogue national : la liste des neuf présidents de commission

Le dialogue national a été lancé en grande pompe le 30 mai dernier au palais de la République. Enquête annonce dans sa livraison de ce vendredi 9 juin que c’est aujourd’hui que les neuf commissions mises en place vont démarrer leurs travaux, sous la houlette de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, désigné haut représentant du président de la République.



D’abord, la commission Économie et Sociale est présidée par Baïdy Agne. Ensuite, les anciens Cemga, Mamadou Sow et Abdoulaye Fall, pilotent respectivement les commissions Paix et Sécurité et Ressources naturelles.



Puis, Rokhiyatou Gassama gère celle consacrée à l’Environnement et au Cadre de vie. Ancien directeur de Cabinet du Président Wade, Diacaria Diaw est à la tête de la commission Modernisation de l’Etat et Lutte contre la corruption.



Enfin, il y a les commissions Décentralisation et Territorialisation des politiques publiques, Cultures-Arts, Jeunesse et Sports ainsi que Synthèse présidées respectivement par Léopold Wade, Philippe Arfang B. Tine et Marie Angélique Savane. Mais, la commission politique, dirigée par l’ambassadeur Seydou Nourou Ba, va cristalliser toutes les attentes.



En attendant les conclusions attendues avant le 25 juin prochain, en commission aujourd’hui, il sera question, d’après Enquête, d’échanger sur les propositions reçues et éventuellement discuter du règlement intérieur et des modalités pratiques pour un bon fonctionnement du dialogue.



Lors du Conseil des ministres tenu mercredi dernier, le chef de l’Etat, Macky Sall, a indiqué que les propositions et recommandations définitives du travail des commissions doivent lui parvenir avant le 25 juin 2023 « en vue de la mise en œuvre rapide des conclusions et de?cisions pre?sidentielles issues du Dialogue national qu’il souhaite, encore une fois, inclusif, constructif et prospectif. »



Il a informé qu’il s’adressera a? la nation au terme de ce dialogue, « pour partager les conclusions et donner les grandes orientations qui permettront la consolidation de notre mode?le de?mocratique et re?publicain ».