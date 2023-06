Dialogue Macky Sall et Ousmane Sonko : quand 20 organisations de la société civile insultent le peuple sénégalais (Par Moustapha Diakhaté)

Au lieu d’inviter le Président de la République du Sénégal à dialoguer avec un sanguinaire fasciste , les « 20 » organisations de la société civile devraient condamner les pillages, les jacqueries perpétrées par des hordes de voyous, la perte d’une trentaine de vies humaines à la suite des violences consécutives aux mensonges, appels à l’insurrection et au « mortal combat » d’Ousmane Sonko. La malsaine neutralité affichée par les « 20 » est une lâche fumisterie. Monsieur le Président de la République du Sénégal, pour ce qui le concerne ,doit déclarer le Pastef organisation terroriste, le dissoudre et sortir définitivement Ousmane Sonko et tous ses camarades de l’espace politique républicain et démocratique sénégalais. En publiant ce communiqué, la bande des « 20 » vient de donner un quitus d’honorabilité à un vulgaire individu condamné dans des dossiers privés pour diffamation et abus de faiblesse sur une jeune orpheline. Pour l’amour du Peuple, Vive la République ! Vive le Sénégal !