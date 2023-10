Deux stars italiennes en pleine tempête, le FC Barcelone cible une pépite de Premier League

L’Italie se retrouve au coeur d’une polémique à cause de deux stars de Premier League, le FC Barcelone rêve d’une pépite de Brighton et le Bayern Munich a deux noms en tête en cas d’échec de Thomas Tuchel au club, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Zaniolo et Tonali entendus par les enquêteurs En Italie la Nazionale est en pleine «tempête» comme le placarde le Corriere dello Sport ce matin ! En effet, «des officiers ont interrogé Nicolo Zaniolo et Sandro Tonali dans le cadre d’une enquête liée à des paris illégaux». Il s’agit de même affaire dont ait suspecté le milieu de terrain de la Juventus, Nicolo Fagioli. Les faits sont suffisamment préoccupants pour que la sélection ait demandé leur départ du rassemblement. Pour le quotidien sportif, «l’équipe est sous le choc alors que demain il y a un défi contre Malte à Bari.» C’est d’ailleurs toute la presse italienne qui n’en revient pas de cette affaire ! La Gazzetta dello Sport parle d’une «Italie ébranlée» par cette affaire. Tuttosport n’y va pas par quatre chemins non plus et se désole du spectacle auquel elle assiste. Le quotidien turinois lance un terrible «pauvre Italie» sur sa Une. Même en Angleterre, cette affaire fait les gros titres de la presse comme le Daily Star qui titre en faisant dans le jeu de mots que «Tonali et Zaniolo misent sur le choc.» Les répercussions de cette affaire son loin d’être terminées. Le FC Barcelone prépare son prochain mercato estival Le FC Barcelone a plein d’idées et prépare déjà l’avenir. Le club catalan veut encore régénérer son effectif l’été prochain et pense à la révélation de Premier League avec Brighton : Kaoru Mitoma ! Comme l’indique Mundo Deportivo sur sa couverture, le Japonais est grandement «apprécié» par les dirigeants catalans. «L’ailier japonais de Brighton, âgé de 26 ans, est suivi de près par les décideurs du club», rapporte le média. «Il est sous contrat jusqu’en 2025 avec le club de Premier League mais pourrait être une bonne opportunité dès l’été prochain», estime le quotidien. Affaire à suivre ! Le Bayern pense déjà à l’après-Tuchel En Allemagne, le Bayern Munich prépare déjà l’avenir. Si celui de Thomas Tuchel n’est pas menacé à court terme, l’Abendzeitung de Munich se penche sur les possibilités sur le banc bavarois dans les prochaines années. Ainsi, le tabloïd munichois rapporte que deux noms reviennent avec insistance. Celui de Sebastian Hoeness qui «est en train de secouer la Bundesliga avec Stuttgart. Jan-Christian Dreesen peut même l’imaginer comme futur entraîneur du Bayern. Xabi Alonso, l’entraîneur du Bayer Leverkusen, sera lui aussi sur le marché cet été.» Bref, les Bavarois ne s’interdisent rien en cas de mauvais résultats cette saison.