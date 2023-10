Deux morts dans un attentat en Belgique : les victimes sont des supporters suédois, le match Belgique-Suède interrompu

Un homme a tiré avec un fusil sur plusieurs personnes ce lundi soir à Bruxelles. Au moins deux d’entre elles, de nationalité suédoise, sont décédées. Le match entre la Belgique et la Suède, qui se déroulait au stade du Roi-Baudoin, a été interrompu. Un soir d’horreur à Bruxelles. Un homme a tiré avec un fusil sur plusieurs personnes, ce lundi dans la capitale belge. Au moins deux d’entre elles sont décédées. Les victimes sont des supporters suédois, venus soutenir leur équipe nationale opposée à la Belgique en éliminatoires de l’Euro 2024, comme l'a confirmé le Premier ministre belge. L'incident a eu lieu en centre-ville, vers 19h. Des policiers ont été envoyés sur place et un périmètre de sécurité a été déployé. Une enquête a été ouverte, le parquet fédéral chargé du terrorisme s'en est saisi. Dans plusieurs vidéos sur les réseaux, le tireur, vêtu d’un manteau orange et circulant en scooter, se revendique de l'État Islamique. Il affirme avoir "tué trois Suédois". Certaines informations relayées sur le net indiquent qu’il aurait pu se diriger vers le stade du Roi-Baudoin, où se déroulait le match Belgique-Suède. Selon les médias locaux, la rencontre devrait être arrêtée, alors que la mi-temps a été prolongée (le score était de (1-1).