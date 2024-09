Dette publique : Madiambal Diagne doute des révélations du gouvernement de Sonko

Après la conférence de presse du Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement, jeudi dernier, accusant le régime sortant de dérapages financiers, le journaliste Madiambal Diagne doute de la fiabilité des informations fournies par le chef du gouvernement. En effet, dans une publication sur X, le patron du groupe Avenir Communication fait savoir que la Cour des comptes a publié sur son site un rapport définitif de l’audit financier de la dette publique entre 2018 et 2020 Monsieur Diagne se demande alors si « le Premier ministre Sonko a une voix plus autorisée que celle de la Cour des comptes sur les finances publiques ».