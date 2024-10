"Détournement de plus de 30 millions de francs CFA" : Diéguy Diop convoquée à la Dic ce mardi

Diéguy Diop, ancienne Directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire, est convoquée ce mardi à 11 heures devant les enquêteurs de la Division des investigations (Dic) criminelles. Cette convocation entre dans le cadre de son différend avec son ancien ministre de tutelle, Alioune Dione, avec qui elle a eu des bisbilles. Pour rappel, Alioune Dione, ministre de la Microfinance au moment des faits, avait annoncé des poursuites judiciaires contre Diéguy Diop. Il l'accusait de "détournement de plus de 30 millions de francs CFA". M. Dione avait servi une mise en demeure à l’ancienne Directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire, avant de la virer et d’envoyer l’inspection interne pour une mission de vérification administrative et financière. Selon le journal « Les Echos », à l’issue de son travail, l’inspection interne n’a pas pu retracer environ 30 millions de F Cfa pour un budget de75 millions F Cfa. L’inspection interne ne lui a même pas envoyé le rapport pour qu’elle puisse apporter des réponses. Hier lundi, dans l’après-midi, une note de la Dic à l’attention des chefs de la police, commissariats spéciaux, police des frontière et autre centre de ciblage et de profilage s’est retrouvée sur la place publique. La note informe que Diéguy Diop est recherchée par la Dic pour « escroquerie sur les deniers publics ». Le document d’ajouter « qu’en cas de découverte ou de procéder à son interpellation », de « retirer ses documents de voyages et d’aviser sans délai le chef de la Dic ». Aussitôt, Diéguy Diop a fait une vidéo dans laquelle elle informe l’opinion qu’elle bien chez elle à Keur Ndiaye Lô, un village du Sénégal, situé à mi-chemin entre Rufisque.