Détention et usage de drogue Une restauratrice condamnée à 1 mois d’emprisonnement ferme

C’ est comme si Soukeyna Diop avait reçu une douche froide, hier, quand la juge du tribunal des flagrants délits a prononcé la peine d’un mois ferme de prison. La restauratrice venait d’être reconnue coupable du délit de détention de chanvre indien, en vue de son usage.



Le regard hagard, elle a difficilement rejoint le box des prévenus, en titubant. Jugée hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, elle a comparu avec son amoureux, Youssou Diop. Ils étaient tous les deux poursuivis pour offre ou cession de chanvre indien. Des faits qu’ils ont chacun contestés, en se renvoyant la balle.



En effet, lors d’une opération de sécurisation, les éléments du commissariat de Bargny avaient mobilisé la moto qui transportait Soukeyna Diop et son amoureux, pour une fouille de routine. En fouillant la dame, les agents ont découvert pardevers elle quatre cornets de chanvre indien. Elle a désigné Youssou comme étant le propriétaire du produit prohibé. Celui-ci, fouillé à son tour, les agents policiers ont saisi 20 billets de 500 F CFA.



Hier, face aux juges, Soukèye Diop, née en 2000, a plaidé non coupable et attribué la paternité de la drogue à son petit-ami Youssou Diop.



“Le jour où on a été arrêté, on devait se rendre à Toubab Dialao. D’ailleurs, on était à bord de sa moto. En cours de route, il a subitement changé de chemin et a emprunté les ruelles de Bargny. Il m’a ensuite confié un sachet dont j’ignorais le contenu. Quand je lui ai demandé les raisons de cette déviation inopportune, il m’a répondu que c’était pour éviter les montages de flics. Malheureusement, ce qu’il redoutait tant nous est arrivé, quand nous avons repris la voie normale. Les policiers nous ont demandé de descendre et ont procédé à une fouille corporelle”, a relaté Soukèye Diop qui avoue que la drogue était par-devers elle.



Accablé par sa dulcinée, Youssou Diop a juré sur tous les saints que le chanvre indien ne lui appartient pas. “Elle avait dissimulé la drogue sous son soutien-gorge. J’ignorais même qu’elle détenait ce produit illicite. Je ne suis pas un trafiquant de drogue. Ces coupons de 500 F CFA saisis par-devers moi sont le fruit de mon travail de charretier”, s’est-il dédouané



Malgré ses dénégations, le maître des poursuites a requis qu’il soit condamné à deux ans d’emprisonnement ferme.



Quant à sa copine Soukèye, le parquet a demandé qu’elle soit condamnée à un mois d’emprisonnement ferme, après disqualification des faits en détention de drogue en vue de l’usage.



De son côté, l’avocat du prévenu Youssou Diop a sollicité la relaxe de son client, car aucun élément dans le dossier ne permet d’asseoir sa culpabilité. Finalement, le tribunal, après avoir ordonné la relaxe de Youssou Diop, a suivi le ministère public dans ses réquisitoires, en ce qui concerne la dame Soukèye Diop