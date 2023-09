Désignation de Amadou Bâ: Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma s'aligne et appelle à l'unité

Amadou Bâ a un nouveau soutien ! Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma vient de se ranger derrière le choix du président Macky Sall. Le ministre-conseiller appelle ses camarades à s'unir pour accompagner l'actuel premier ministre dans sa nouvelle tâche confiée par le chef de Bby. Pour Cheikh Abdou Bally Mbacké, les responsables de Bby de Touba soutiennent Amadou Bâ. L'intégralité de son communiqué. "Après avoir reçu carte blanche de la coalition BBY pour désigner le candidat pour les élections du 25 Février 2024, M le Président de la République a désigné M Amadou Ba pour porter les couleurs de la coalition. Nous adhérons à ce choix et lançons un appel à l’unité à l’ensemble de nos frères de la coalition. Unis et solidaires nous vaincrons pour continuer le travail colossal entrepris par le Président Macky Sall. Dans ces moments décisifs où se joue l’avenir du pays, les responsables de Touba seront en première ligne pour jouer leur partition. Nous félicitons le premier Ministre de la confiance renouvelée du Chef de l’Etat et lui assurons notre soutien sans faille pour une victoire éclatante au soir du 25 Février 2024". Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Ministre, Conseiller auprès du Président de la République.