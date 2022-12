Désert du Niger : incroyable, des Sénégalais entre la vie et la mort appellent à l’aide (Vidéo)

Voulant chercher une vie meilleure, chaque jour, des milliers de personnes entreprennent un voyage périlleux pour chercher refuge et protection dans un pays autre que le leur.

Poussées par la faim, contraintes de fuir la violence ou la persécution, elles abandonnent tout derrière elles et empruntent des routes illégales et dangereuses en quête de sécurité. Elles y laissent parfois la vie.

Ces Sénégalais qui crient leurs ras-le-bol, sont coincés dans le désert du Niger. D’après eux, plus de 160 Sénégalais vivent le calvaire plus de 5 mois dans le désert. Sur ce, ils appellent les autorités étatiques à leur venir en rescousse.