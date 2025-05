Des arriérés couvrant plus de 7 mois : Face à 17 milliards FCFA impayés, les concessionnaires haussent le ton et menacent

C’est à partir de demain, jeudi. « En effet, tous les engagements pris par les autorités dans le sens de régler nos factures impayées couvrant plus de sept mois de prestations ne sont toujours pas tenus. Toutefois, nous sollicitons toute la compréhension des populations usagers et ceci, malgré tout le lot de nuisances et les risques sanitaires susceptibles d'être engendrés par de telles perturbations », ont-ils soutenu.



« En cette veille de Tabaski, nous avons compris que l'État et la Sonaged ont priorisé leurs salaires au détriment de nos salariés. Et en toute logique, nous allons nous aussi et malgré nous, utiliser l'argent qui nous reste d'ici la fête pour payer les salaires de nos employés qui ont besoin de Tabaski comme tous les Sénégalais », ont déclaré les concessionnaires qui, selon eux, ont l’obligation de payer plus de 2000 personnes. Pour eux, le montant que l’État leur doit est estimé à plus de 17 milliards de francs CFA.