Depuis Madrid, Guy Marius Sagna demande au président Sall de construire un deuxième consulat pour les Sénégalais d'Espagne

En visite de courtoisie au consulat général du Sénégal à Madrid (Espagne), le député Guy Marius Sagna a rencontré le vice-consul. Après une large discussion sur les conditions de vie de la communauté sénégalaise, le député exhorte le président Macky Sall à soulager « dans les meilleurs délais les souffrances des Sénégalais d'Espagne ». Dans une note, il explique que ces derniers souhaitent un deuxième consulat en Espagne, comme convenu en 2014. « Le président Macky Sall le leur avait promis en 2014, le ministre des Affaires étrangères s'y était aussi engagé en promettant que ce deuxième consulat serait disponible en juillet-août 2023. Toujours rien ! »,déclare-t-il. Selon lui, à cause de cette situation, les « Sénégalais sont obligés de faire entre 600 et 700 km de trajet et plus de huit heures de route pour solliciter un service au seul consulat du Sénégal en Espagne qui se trouve à Madrid ». Fort de ce constat, le député de la 14e législature demande au chef de l'État et à son gouvernement de voir comment soulager dans les meilleurs délais les souffrances des Sénégalais d'Espagne. « Je leur demande aussi de donner leur passeport aux Sénégalais d'Espagne. Sans passeport, nos compatriotes d'Espagne sont transformés par Macky Sall en "sans papier" », dit-il dans la note.