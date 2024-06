Denrées de première nécessité, logement, … : La publication des nouveaux prix prévue, ce jeudi

Ce sera un ouf de soulagement pour les ménages. Une lueur d’espoir aussi. Contre la vie chère, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce mercredi, en Conseil des ministres, «a demandé au Premier Ministre de procéder, dans les meilleurs délais, a l’annonce des décisions prises par le Gouvernement pour baisser les prix de certains produits et services de consommation courante». Réagissant à l’interpellation du Président, le Premier ministre « a présenté au Conseil les résultats des concertations organisées avec l’ensemble des parties prenantes, dans l’objectif de soulager le budget des ménages les plus défavorisés tout en veillant à la soutenabilité budgétaire ». «Ces mesures qui portent sur certaines denrées de première nécessité, des produits et services de grande consommation et la facilitation de l’accès au logement seront rendues publiques ce jeudi 13 juin 2024 », a déclaré Ousmane Sonko. Les autorités compétentes sont invitées à prendre toutes les dispositions pour l’application effective des prix homologués qui seront annoncés