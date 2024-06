Démission du maire de Sandiara : Le premier adjoint Aliou Gning assure l'intérim

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a notifié l'acceptation de la démission de Dr Serigne Guèye Diop, en sa qualité de maire de la commune de Sandiara. Le sous-préfet de Sessène, Richard Biram Faye, a sorti la notification. Conformément aux dispositions de l'article 137 du Code général des collectivités territoriales et selon l'ordre de l'élection des adjoints au maire, le premier adjoint Aliou Gning a été désigné et chargé par la loi pour assurer l'intérim du ci-devant maire de Sandiara, afin qu'il assure "le bon fonctionnement de l'Institution municipale jusqu'à la prochaine session ordinaire du conseil municipal, date à laquelle il sera procédé à l'élection du nouveau maire de Sandiara et la réélection du bureau municipal selon la loi sur la parité (homme - femme)", lit-on dans le communiqué du sous-préfet de Sessène.