Démission de l’Apr: Un ancien ministre quitte Macky Sall

Coordinateur du programme « Yonu Yokuté » et membre de l'Alliance pour la République (Apr) depuis 2009, l’ex ministre de l’Economie Doudou Ka a officiellement quitté la formation politique de l’ex-chef de l’Etat Macky Sall. Ce départ est annoncé une semaine après la démission tonitruante d’Aliou Sall. L’ancien ministre des Transports aériens avait, en effet, fait part le 9 juillet, dans un message privé à l’ancien président de sa décision de « [s’]éloigner de toute action politique et de [sa] volonté de quitter les instances dirigeantes de l’Alliance pour la République » afin de se consacrer entièrement au développement d’une société de conseil qu’il a fondé avec des partenaires en avril 2024, informe Jeune Afrique. Une désertion que Macky Sall n’a pas vu venir. D’après toujours le journal panafricain, ce dernier a personnellement appelé son ancien ministre pour lui demander de retarder l’officialisation de son départ. En vain. Pour rappel, l'ancien ministre de l’éducation nationale Cheikh Oumar Hanne avait lui aussi annoncé qu’il ne faisait plus partie de l’Apr.