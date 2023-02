Délégation ministérielle au Magal de Porokhane : Des prières pour un Sénégal de prospérité, d'émergence, de paix et de stabilité

Une délégation composée des ministres de l'Intérieur, de l'Eau et de l'Assainissement, de la Fonction publique, du Commerce, de la Culture, du porte-parole du gouvernement, du gouverneur de Kaolack et du préfet de Nioro, entre autres, a représenté le président Macky Sall au Magal de Porokhane.

Ce grand rendez-vous religieux célèbre et rappelle l'œuvre d'une sainte et vénérée femme : Sokhna Mariama Diaratulah Bousso, surnommée "la voisine de Dieu".

Le ministre de l'Intérieur a rappelé l'exemplarité de la vie et l'œuvre de Sokhna Diarra Bousso qui n'a vécu que 33 ans. Ce Magal est dédié à une femme qui avait passé tout sa vie à adorer Allah. Elle s'occupait des travaux domestiques et des apprenants ("ndongo daara") dans l'école coranique ("daara") de Serigne Mor Anta Sally Mbacké, père du vénéré Serigne Touba. C'est grâce à ses actions dédiées à Dieu qu'elle est célébrée.

Le ministre Antoine Diome en a profité pour rappeler les réalisations du président de la République dans la ville sainte de Porokhane.

En effet, l'État y a réalisé trois forages, des routes et des pistes, un centre de formation pour les Sokhna Diarra, entre autres.

Des prières ont été formulées pour un Sénégal de prospérité, d'émergence, de paix et de stabilité.