Déclaration de politique générale : « Sonko manque de maturité » (Thierno Alassane Sall)

Ousmane Sonko « manque de retenue » et le président Bassirou Diomaye Faye est animé par une passivité. Ce sont les mots de Thierno Alassane Sall, ancien candidat à la présidentielle et opposant du régime actuel. Le parlementaire répondait à une question relative à la déclaration de politique générale que le Premier ministre n’a pas encore tenue. Il était l’invité du "Jury du dimanche" sur iRadio. Leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall note que le fait que le Premier ministre ait pensé tenir sa déclaration de politique générale hors de l’Assemblée nationale est déplorable. « Sonko sous-entend que les députés ne sont pas compétents, alors que la Constitution ne dit pas que le critère c’est un savoir académique ou de compétence technique. C’est un critère de légitimité démocratique, parce que les députés sont les représentants du peuple. Pourquoi quelqu’un qui n’est pas élu se permet de tutoyer l’Assemblée nationale de cette façon tout en exigeant que les autres lui doivent du respect ? C’est quand même assez grave. Le plus grave, c’est que le président de la République a apparemment des problèmes pour donner injonction à son Premier ministre de faire sa Dpg. D’abord, de parler correctement aux gens », a souligné M. Sall. Sur le duo Diomaye-Sonko dans la prise de décision, l’invité du "Jury du dimanche" estime que « les rapports sont inversés. le Premier ministre semble être l’autorité centrale et le président de la République l’autorité subordonnée". Par ailleurs, il cite la maxime qui dit que «les hommes d’État pensent aux générations futures. Par contre, les hommes politiques pensent à la prochaine élection », pour répondre au désir du président d'élire son PM d’ici cinq ans.