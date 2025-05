Déclaration de l'ancien candidat de l'Afrique et du Sénégal au poste de Secrétaire Général de l'ONU Tourisme Mohamed Faouzou DÉMEAncre

L'élection par les 34 pays membres du Comité Exécutif du futur Secrétaire Général de l'ONU Tourisme va se dérouler les 29 et 30 Mai 2025 à Madrid.



J'en appelle à attention de tous les pays africains, tous les journalistes du monde et de tous les acteurs, du tourisme, car l'avenir du tourisme va se décider et nous ne devons pas être des spectateurs, bien que la configuration actuelle du comité exécutif ne soit pas favorable à l’Afrique, il est de notre devoir de porter la voix de l'Afrique pour que nul n'ignore la volonté de l'Afrique, de jouer pleinement son rôle, et de prendre la place qu'elle mérite.



Ne sous estimons ni nos forces, ni le potentiel touristique de notre continent, ni l'importance économique de l'activité touristique pour ne pas s'inquiéter et négliger l'élection du nouveau Secrétaire Général de l'ONU Tourisme pour les quatre années à venir.



Je me réjouis d'être au cœur de cet événement mondial, pour lequel le Sénégal est aux abonnés absents. Ceci est une erreur stratégique qui a un coût sur le développement du tourisme de notre pays. Cependant il y a une note d'espoir puisque la candidate Gloria Guevara du Mexique dont j'ai l'honneur de soutenir est la favorite après le retrait du Secrétaire Général sortant qui voulait briguer un troisième mandat.



L'œuvre de Dieu ainsi s'accompli pour donner une dernière chance à l'Afrique et au Sénégal, pour qu'ils se ressaisissent et qu’ils donnent au secteur du tourisme le rang, la priorité et le mérite qui lui reviennent de droit.



Après le choix des 34 pays membres porté sur un des candidats en compétitions, la validation et son installation se feront au mois de Novembre 2025 à Ryad en Arabie Saoudite.



Voilà chers africains, chers amis du tourisme, chers journalistes du monde, chers ministres des différents pays membres de l'ONU Tourisme le rappel à l'engagement de chacun d'entre nousque je vous lance. En sollicitant de manière collective notre devoir de conscience, de voter pour la candidate Gloria Guevara du Mexique qui porte le programme du tourisme africain dans sa déclaration de politique générale du tourisme déposée et valider par l'ONU Tourisme.