Décision de la CEDEAO dans l’affaire Sonko : “Une totale déception” (Déthié Fall)

Interpellé sur la décision de la CEDEAO qui n’a pas jugé illégale la dissolution du parti Pastef, Déthié Fall a exprimé sa déception. « C'est une totale déception parce que nous sommes des démocrates, des républicains et pour nous, il faudrait encourager la formation de l'information et l'encadrement de nos partis politiques qui contribuent à l'amélioration de la démocratie et de la stabilité de la république. Pour nous, il était question au niveau de la cour de la CEDEAO que cette dissolution soit aujourd'hui sanctionnée et que le parti Pastef puisse continuer à exercer en toute légalité ses droits en tant que parti politique. Nous sommes extrêmement déçus par cette décision de la CEDEAO qui ne dit pas la loi », a déclaré le candidat à l'élection présidentielle. Sur la question de la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales, Déthié Fall qualifie de "bizarre" la position de la cour. « C'est un silence bizarre parce que si aujourd'hui, les avocats d'Ousmane Sonko ont eu l'idée de porter ce procès à la cour de la CEDEAO, c'est parce qu'ils attendaient de ces avocats,d e cette juridiction de rendre une décision digne de son nom. Mais cette attitude de la CEDEAO est à déplorer. C'est un silence bizarre, qui ne se justifie pas, qui ne se comprend pas du tout. Je réitère mon soutien à Ousmane Sonko qui a tous ses droits de participer à l'élection présidentielle et par conséquent, il doit être réhabilité et son nom doit figurer sur les listes électorales. Nous allons nous battre pour sa participation à la prochaine présidentielle », a indiqué le chef de file du Parti Républicain pour le Progrès (PRP).