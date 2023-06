Dans un enregistrement, Trump se vante d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche

CNN publie ce lundi un enregistrement datant de 2021 où Donald Trump assure détenir des documents confidentiels du Pentagone. "C'est un secret", dit l'ancien président américain. Un enregistrement dont Donald Trump se serait bien passé. L'ancien président des États-Unis, de nouveau dans la course pour revenir à la Maison Blanche en 2024, est poursuivi par la justice américaine pour sa gestion négligente de documents confidentiels après son départ de Washington, en janvier 2021 Le républicain de 76 ans est notamment accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels dans sa résidence de luxe à Mar-a-Lago, en Floride. Début juin, l'ancien président américain a plaidé non-coupable. Mais un enregistrement datant de juillet 2021 obtenu par CNN risque de remettre en cause la version de Donald Trump. Dans ce document audio de deux minutes publié ce lundi, l'ancien locataire de la Maison Blanche se vante d'avoir conservé des documents confidentiels. "Ce sont les documents", affirme Donald Trump, en faisant référence à quelque chose qu'il qualifie de "très confidentiel". "J'ai une grosse pile de documents (...) regardez", dit-il, précisant que cette conversation a lieu "off the record" et n'est donc pas censée être retranscrite ou diffusée. "Maintenant, on a un problème" CNN explique que l'enregistrement provient d'une interview que Donald Trump a accordé à des personnes travaillant sur les mémoires de Mark Meadows, l'ancien chef de cabinet de l'ex-président américain. Lorsqu'il présente les "documents", Donald Trump, deux membres de son équipe, un écrivain et un éditeur sont dans la salle. Le républicain revient sur Mark A. Milley, chef d'état-major de l'armée de terre des États-Unis entre 2015 et 2019. "Il a dit que je voulais attaquer l'Iran", affirme Donald Trump, remuant des papiers. "Est-ce que c'est pas incroyable? J'ai une grosse pile de documents (...) regardez. C'était lui, c'est lui qui m'a présenté ça". Le document que présente Trump est un document classifié du Pentagone concernant une attaque potentielle des Américains contre l'Iran, explique CNN. "C'est une information secrète", prévient Donald Trump. "En tant que président, j'aurai pu le déclassifier", affirme l'ancien locataire de la Maison Blanche. "Maintenant, je ne peux pas, vous savez, mais c'est toujours un secret". "Maintenant, on a un problème", répond un membre de son équipe. S'il a fallu près de deux ans pour que cette conversation soit publiée, l'enregistrement audio est l'élément de preuve "le plus important" dans l'affaire des documents classifiés, assure l'analyste juridique du média américain. S'il est jugé coupable, Donald Trump risque plusieurs années de prison. Le document audio risque surtout de perturber sa campagne présidentielle. Si le républicain domine dans les sondages, plusieurs membres de son parti ont commencé à prendre leurs distances avec lui. Bfmtv.com