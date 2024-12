DPG Ousmane Sonko : "Une prestation décevante", selon Zahra Iyane Thiam

Le Premier ministre Ousmane Sonko a fait sa déclaration de politique générale aujourd'hui. Il a ainsi exposé les grandes orientations du gouvernement. À cet effet, l'ancienne ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire n'a pas tardé à tancer le PM. Pour Zahra Iyane Thiam, le gouvernement ne va pas agir. "Finalement, le PM du Sénégal avait raison de refuser de présenter sa DPG et de la repousser aussi loin que possible. Après avoir assisté à cette prestation décevante devant la représentation parlementaire, je suis désormais convaincue que le gouvernement n'agira pas. Nous resterons immobiles, sans faire un pas vers la Vision 2050 qui ne restera qu’un document sans impact concret. Au bout du compte, nous resterons sur la ligne de départ pour les cinq prochaines années. Rassurez-vous, je reviendrai en détail sur cette juxtaposition souvent contradictoire et incohérente des plans d'activité des ministères, amalgamés pour former une DPG sans direction claire. Au final, PR Diomaye, nous n’avons toujours pas de cap précis, alors que ce moment aurait dû symboliser une véritable rupture et marquer la fin du système actuel au profit d’un antisystème que vous aviez promis au peuple. 2024, quelle année pour le Sénégal !".