Cusems : Abdoulaye Ndoye rend le tablier

Les enseignants du mouvement syndical Cusems s'étaient donné rendez-vous à Pikine pour se pencher sur le successeur d'Abdoulaye Ndoye. L' Assemblée générale s'est tenue sur le thème "l'attractivité du métier de l'enseignement : états des lieux et perspectives". Elle a été l'occasion pour le secrétaire général de rendre le tablier après 10 ans de service. Abdoulaye Ndoye a d'abord présenté le bilan durant son magistère. Il en a profité pour remercier ses collaborateurs qui l'ont accepté pendant un décennie. Avant de faire le point sur l'évolution des négociations avec le gouvernement. "C'est un moment important dans la vie d'une organisation syndicale. Il s'agit de manière transparente et démocratique de renouveler nos instances. Et cela donne une nouvelle inspiration à l'organisation. Quand on vous confie une mission et on termine en beauté, nous sommes fiers aujourd'hui à rendre le tablier. On assiste à un moment de dévalorisation de l'enseignent. Les gens viennent dans l'enseignement non par vocation par mais par défaut; on doit mettre les enseignants dans de très bonnes conditions pour rendre le métier plus attractif. J'ai assisté à une réunion avec le ministre et j'espère cette fois le gouvernement va respecter ses engagements ", martèle Abdoulaye Ndoye qui a passé le témoin à ndongo Seck. L'identification des revendications communes dudit mouvement syndical pour obtenir gain de cause lors de cette prochaine rentrée des classes était aux menus des débats. Ndoye a ensuite évoqué la question des éventuelles perturbations de l'année académique 2022/2023. Sur ce, l'ex secrétaire général invite le nouveau ministre au respect des protocoles d'accord signés afin d'aboutir à une année académique sans grève : "L'État connaît tout ce qui se passe dans l'école. La balle reste dans le camp du gouvernement. Le point le plus saillant est le respect des engagements souscrits à l'endroit des organisations syndicales. Le combat du Cusems c'est l'équité et la justice". Au sortir de ce troisième congrès du Cusems, une nouvelle nouvelle équipe dirigeante a pris les rênes pour un nouveau mandat avec l'espoir de répondre aux attentes des enseignants.