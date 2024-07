Crystal Palace : Ismaila Sarr va effectuer sa visite médicale, son transfert imminent

L'international sénégalais, Ismaila Sarr, va passer sa visite médicale avec Crystal Palace avant de s'engager avec le club de Londres. Selon les informations publiées par Fabrizio Romano ce vendredi, l'ailier de Marseille va retirer son visa ce jour pour effectuer la traditionnelle visite médicale. Après une saison poussive avec l'Olympique de Marseille, Ismaila Sarr va quitter la Ligue 1 et retrouver la Premier League. L'OM et Crystal Palace ont trouvé un accord pour un transfert estimé à 15 millions d'euros (9,8 milliards Fcfa). Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Sarr va retirer ce vendredi son visa pour voyager à Londres et passer sa visite médicale avec les Eagles. Après un passage à Watford, Sarr va retrouver Londres et la Premier League pour se relancer. Quelques semaines plutôt, son compatriote Iliman Ndiaye avait lui aussi quitté l'OM pour rejoindre la Premier League et le club d'Everton.