Critiques tous azimuts : Serigne Mbacké Ndiaye explique pourquoi Cheikh Oumar Diagne n'est pas le vrai responsable

Cheikh Oumar Diagne, ministre conseiller, directeur des Moyens généraux de la présidence de la République, est sous le feu des critiques, depuis sa missive envoyée au président de la commission des relations extérieures du comité d’organisation du Magal, refusant d'héberger des invités. Depuis, en plus d'autres affaires subsidiaires, une campagne a été lancée contre sa personne pour réclamer son licenciement. Mais pour Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre sous Me Abdoulaye Wade, Cheikh Oumar Diagne n'est pas le vrai responsable du refus adressé aux représentants de Touba lors du Magal. Loin de là. Selon celui qui connaît bien les rouages du palais, pour avoir été porte-parole de Me Wade durant son magistère, Cheikh Oumar Diagne n'a fait qu'exécuter des ordres venus de sa hiérarchie. Voici l'intégralité de sa publication . "Pourquoi Cheikh Omar Diagne ? Depuis le Magal de Touba, le nom de Cheikh Omar Diagne est sur toutes les lèvres suite à “son refus” de répondre favorablement à la demande du Président de la commission des relations extérieures du comité d’organisation du Magal. Mais est-il le vrai responsable ? En connaisseur de l’Administration présidentielle, je réponds sans hésiter que non. Cheikh Omar n’a fait qu’exécuter des instructions. Pourquoi je l’affirme ? 1. D’abord, la présidence a une philosophie qui permet à tous les collaborateurs de traiter des dossiers qui leur sont soumis sans toujours se référer au Patron des lieux. Exemple : quand Boubacar Diallo Boubs, au cours d’une soirée au King Fadh avait sollicité le public pour demander un appui au profit de l’artiste Yoro Ndiaye invite à un festival aux États-Unis, je me suis immédiatement levé pour lui dire que le Président Wade lui offrait tous les billets et c’est ce qui fut fait. 2. La lettre ne lui était pas adressée, mais au Secrétaire général de la Présidence. Comment se fait-il que celle-ci atterrisse sur sa table ? C’est simple, c’est le destinataire qui lui a imputé la missive et c’est là l’élément le plus important, car le chef hiérarchique impute toujours un courrier qui porte forcément une des instructions suivantes ; Accord, m en parler, Non ou classer sans suite. 3. Pourquoi Cheikh Omar Diagne n’est pas jusqu’à ce jour sanctionné par le Président de la République. Aucun collaborateur du Président Abdoulaye n’oserait traiter des religieux de cette manière. Quand mon jeune frère Pape Sarr s’était adressé aux Chefs Religieux en termes peu respectueux, il a été démis par le Président MACKY Sall sans même l’informer. C’est par la télévision qu’il a appris son limogeage. Alors Omar Diagne connu pour ses prises de positions contre les confréries est fautif, coupable, mais il n’a été que l’exécutant d’une décision de la Présidence. Je me garde d’en dire plus ou de commenter, je me limite aux faits pour que tous sachent comment fonctionne la présidence. Ministre Serigne Mbacké Ndiaye"