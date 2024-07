"Crise" à l'Assemblée nationale : Zahra Iyane Thiam demande à Diomaye Faye d'organiser un dialogue

Le refus du Premier ministre Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale (DPG) à l'Assemblée nationale a provoqué une crise à l'hémicycle. En réponse, l'Assemblée a décidé de sursoir au débat d'orientation budgétaire (DOB) à cause des propos tenus par Ousmane Sonko. Pour sortir de cette impasse qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses sur la population sénégalaise, Zahra Iyane Thiam propose au président de la République de réunir les principaux acteurs autour d'une table. "Le président Bassirou Diomaye Faye doit appeler à un 'dialogue politique' avec les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale, afin de trouver un compromis solide concernant le faux débat de la DPG et du DOB, et pour anticiper et prévenir d'éventuels problèmes futurs, nonobstant les possibilités de dissolution. Nul n'est mieux placé pour connaître les vertus du dialogue. Dialoguons", écrit la membre de Benno Bokk Yaakaar.