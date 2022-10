Crise à La Poste : Alioune Tine pointe la source du mal

Ça a chauffé hier au siège de la Poste. La manifestation des agents a été réprimée par la police. Le constat est unanime. La boîte traverse des jours sombres et le pire est à craindre. Pour le fondateur de Afrikajom Center, cette situation découle d’un problème dans le choix des directeurs. « L’effondrement de La Poste est la preuve par 9, qu’un PDG choisi sur des bases partisanes, impliquées dans des logiques politiciennes et électoralistes est une catastrophe » a-t-il affirmé dans un tweet. En outre, Alioune Tine juge « inacceptable » « la mobilisation de la police pour réprimer les travailleurs de La Poste qui protestent contre des salaires non payés dans le contexte de la rentrée des classes ». Il invite la 14ème législature à “agir”.