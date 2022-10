Crash raté de l’avion qui transportait les U23 de la RDC: Le tableau de bord est tombé en panne en plein vol

Le pire a été évité de justesse. L’avion Air Kasaï affrété vendredi dans la soirée pour transporter les léopards U23 en Algérie, a fait un demi-tour après 3H de vol à la suite d’une panne survenue en plein vol.Selon congointer visité par Senego, le tableau de bord était tombé en panne, des prières ont retenti dans l’avion et le crash a raté de justesse. « Le pilote s’est battu pour ramener l’appareil à l’aéroport de Ndjili où il a trouvé à l’atterrissage, des véhicules anti-incendie aux aguets sur le tarmac pour faire face à un quelconque danger qui surviendrait », renseigne le médias congolais. En ce moment, la délégation congolaise se trouve à l’aéroport de N’djili, le match contre les Fennecs U-23 est prévu ce soir à 18h. Pour l’instant la FECOFA tente de saisir la CAF pour qu’on décale de 24h la rencontre retour Algérie vs RDC en attendant qu’une solution urgente soit trouvée confie une source sur place. Il sied de rappeler que les Léopards U23 qui sont à quelques pas de leur qualification pour la CAN U23, avaient battu les algériens au match aller à Kinshasa par 4-1.