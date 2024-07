Coûts du loyer – Logements sociaux : Les instructions du Président Bassirou Diomaye Faye au Premier ministre Ousmane Sonko

En Conseil des ministres ce jeudi 18 juillet, le Président Bassirou Diomaye Faye a pris des mesures concernant le loyer. Il demande au Premier Ministre, Ousmane Sonko « d’engager, sans délai, avec les Ministres concernés et les associations de consommateurs, l’évaluation des dispositifs de régulation des coûts du loyer selon les spécificités de chaque zone« . Selon lui, la gestion de la problématique des loyers et la construction de logements sociaux demeurent des urgences sociales. Il souhaite, ainsi un bilan « exhaustif de l’état d’application de la loi de 2016-31 du 08 novembre 2016 portant loi d’orientation sur l’habitat social, de la gestion des pôles urbains créés, ainsi que des projets de construction de logements sociaux exécutés sur le territoire national« . « Dans cette perspective, il a indiqué au Ministre de l’Urbanisme et au Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, la nécessité de renforcer la SICAP SA et la SN HLM dans leurs missions d’intérêt public à travers l’établissement d’une nouvelle doctrine pragmatique de promotion du logement social définie par l’État sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens ambitieux avec une approche territoriale renforcée« , souligne le communiqué du Conseil des ministres. Le Président Bassirou Diomaye Faye demande, à cet effet, à son chef de Gouvernement de proposer un « Programme rénové de développement des logements sociaux aux normes intégrant des mesures fiscales, foncières et financières incitatives et durables » pour faciliter l’accès au logement et à la propriété foncière et immobilière. Il estime que cette « réorientation majeure » de la politique du logement devra favoriser la construction de logements décents et adaptés avec la mise à disposition transparente, à partir de cahiers des charges rigoureusement ficelés, du foncier aménagé et la montée en puissance des activités de la Société d’Aménagement foncier et de Rénovation urbaine (SAFRU). D’où « l’urgence » d’accélérer la réalisation du cadastre universel et la nécessité de promouvoir et de soutenir les coopératives d’habitat afin de développer la construction de nouveaux logements…