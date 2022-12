Coups de feu dans le centre de Paris, 2 morts et 4 blessés, dont 2 graves, l’auteur interpellé: “La panique totale”

Deux personnes sont décédées après avoir été touchées par des tirs, vendredi peu avant midi, dans le Xe arrondissement de Paris, a indiqué le parquet. Quatre autres personnes ont été blessées et deux d’entre elles sont en état d’urgence absolue. “Une enquête a été ouverte des chefs d’assassinat, homicides volontaires et violences aggravées” et “les investigations ont été pour l’heure confiées au 2e district de la police judiciaire (DPJ)”, a précisé le parquet. Un suspect, “un homme âgé d’entre 60 et 70 ans a été interpellé et placé en garde à vue”, a-t-il ajouté. “Son identité est en cours de fiabilisation”. Centre culturel kurde Les faits se sont déroulés rue d’Enghien, au niveau d’un centre culturel kurde. “L’auteur est interpellé avec son arme, le danger est écarté, ses motivations sont pour l’instant inconnues”, a-t-elle poursuivi. “La panique totale” https://twitter.com/i/status/1606251150608670720 “Sept à huit coups de feu dans la rue, c’est la panique totale, on est restés enfermés à l’intérieur”, a témoigné auprès de l’AFP une commerçante d’un immeuble voisin souhaitant garder l’anonymat. Selon Emmanuel Boujenan, un habitant du quartier interrogé par l’AFP, “il y avait des gens en panique qui criaient à des policiers : ‘il est là, il est là, avancez’ en désignant un salon de coiffure”. “J’ai vu des policiers rentrer dans le salon où j’ai vu deux personnes à terre, blessées aux jambes, j’ai vu le sang”, a-t-il ajouté . Au croisement de la rue d’Enghien et de la rue d’Hauteville, des brancards étaient amenés dans le calme vers la scène de la fusillade et un périmètre de sécurité était mis en place par la police, a constaté une journaliste de l’AFP.