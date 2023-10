Coupe du monde de football des Sourds : le Sénégal décroche la médaille de bronze

Le Sénégal remporte le match de classement face à l'Égypte. Les "Lions" de football des Sourds se sont imposés devant les Pharaons (2-1). Les protégés du sélectionneur Souleymane Bara Fomba accrochent la troisième place et glanent ainsi la médaille de bronze du Mondial 2023. Le vainqueur de la première édition de la CAN de football 2021 des sourds au Kenya monte sur le podium de la Coupe du monde 2023. Une performance historique des "Lions" de football des Sourds et Malentendants. La finale de la quatrième édition du mondial 2023 oppose l'Ukraine au Japon. Le match est prévu ce samedi 7 octobre en Malaisie à partir de 8h30.