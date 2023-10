Coupe du monde 2030 : le Maroc réagit à l’attribution

La Coupe du monde 2030 de football promet d'être historique. Pour la première fois, la compétition sera co-organisée sur trois continent (Afrique, Amérique, Europe), notamment par le Maroc, qui succédera à l'Afrique du Sud, premier pays-hôte africain en 2010. L'enthousiasme est palpable au Maroc qui vient d'obtenir en l'espace d'une semaine l'organisation de la CAN 2025 puis de la Coupe du monde 2030. Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, a souligné l'importance de cet événement, qui fait figure d'accomplissement : "C'est un moment important dans l'histoire du Maroc, une grande réalisation sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'est un honneur et une responsabilité que nous avons devant nous et un privilège de joindre nos forces avec le Portugal et l'Espagne pour préparer un dossier de candidature qui, j'en suis sûr, marquera l'histoire et poussera l'organisation de la compétition à un niveau inédit", a ainsi assuré le dirigeant, dans des propos rapportés par nos confrères du journal Le Figaro. "La place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations" Le Cabinet Royal a lui aussi publié un communiqué concernant la décision du Conseil de la FIFA. "Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a le grand plaisir d’annoncer au peuple marocain que le Conseil de la FIFA vient de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. Cette décision du Conseil de la Fédération Internationale de Football salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations" a d'abord réagi l'instance, avant de poursuivre par des louanges : « Sa Majesté le Roi adresse, à cette occasion, Ses félicitations au Royaume d’Espagne et à la République du Portugal, tout en réitérant l’engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes ». Rendez-vous dans 7 ans ! Avec Afrikfoot