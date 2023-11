Coupe du Monde U17 : L'Allemagne en finale

L'équipe allemande U17 a décroché sa place en finale de la Coupe du Monde U17 après une séance de tirs au but victorieuse face à l'Argentine (4-2), après match nul 3-3 en temps réglementaire lors d'une demi-finale très disputée. Bien que Paris Brunner ait ouvert le score à la 9e minute pour les Allemands, ces derniers se sont retrouvés menés après les buts d'Augusto Ruberto (36e et 45+4). En seconde période, l'équipe allemande a renversé la situation grâce aux buts de Paris Brunner (58e) et de Mooestedt (69e). Cependant, dans les ultimes secondes, l'Argentine a égalisé grâce à un triplé d'Augusto Ruberto (90+7). En finale, l'Allemagne affrontera le vainqueur du duel entre le Mali et la France.