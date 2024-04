Coupe d'Afrique des nations 2025 : Vers un report de la compétition

Des spéculations font état d'un éventuel report de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) suite à des désaccords entre le Maroc et la Confédération africaine de football (CAF) quant à la date de l'événement. La CAN, initialement prévue pour l'été 2025 au Maroc, a été compromise par l'organisation, par la FIFA, de la Coupe du monde des clubs en juin et juillet de la même année. Cette superposition de calendriers a engendré des discussions sur la possibilité de décaler la CAN à janvier 2026. Bien que le Royaume chérifien ait été choisi pour accueillir la compétition, la date précise de son déroulement demeure incertaine. Alors qu'une réintégration de la CAN à son calendrier d'origine, c'est-à-dire en été, était envisagée, il semble désormais probable que l'événement se tienne en hiver, en janvier 2026. Cette décision découle en grande partie du calendrier international déjà chargé, avec la tenue du Mondial des clubs en été 2025. Gianni Infantino, président de la FIFA, semble fermement attaché à maintenir la date prévue pour la Coupe du monde des clubs, rendant improbable un changement de calendrier. Face à cette réalité, le déplacement de la CAN à janvier 2026 semble la meilleure solution afin d' éviter les conflits de calendriers et assurer le bon déroulement des deux compétitions. En attendant une décision officielle de la part de la CAF et des autorités marocaines, les amateurs de football restent en attente de nouvelles concernant le sort de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations.