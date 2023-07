Coup d'Etat au Niger : Macky Sall condamne fermement

Des militaires putschistes ont renversé le président nigérien Mohamed Bazoum, démocratiquement élu en 2021, ce jeudi.

Un coup d'Etat dénoncé par la communauté africaine et internationale. La dernière réaction en date est celle du président Macky Sall. Sur sa page Twitter, le chef de l'Etat sénégalais condamne cette pratique.